Полгода назад Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз, подарив своему мужу Арчилу Геловани дочь.

Как ранее признавалась актриса, она всегда ест все подряд, так как не толстеет. Именно поэтому такая проблема, как лишние килограммы, набранные во время беременности ее, похоже, не коснулась. Доказательством тому стали новые фотографии в блоге Оксаны. На первом снимке молодая мама позирует в голубом слитном купальнике, демонстрируя точеную фигуру.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Сен 7 2017 в 12:16 PDT

А на втором актриса дала возможность поклонникам поближе разглядеть ее роскошные формы в алом бикини.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Сен 7 2017 в 12:21 PDT

Подписчики отметили, что для мамы троих детей она выглядит просто потрясающе: «Красивый кадр)», «Вы великолепны», «Оксана, для матери троих детей вы выглядите невероятно свежо и молодой!», «Безупречно», «Вы невероятно прекрасны».

Напомним, что помимо новорожденной малышки, Акиньшина также воспитывает двоих сыновей: восьмилетнего Филиппа, родившего в браке актрисы с бизнесменом Дмитрием Литвиновым, и четырехлетнего Константина от Арчила Геловани.

Фото: instagram, eastnews