Оксана Акиньшина рассказала, как научить детей не закатывать истерик и хорошо учиться

Сама актриса не очень любила школу — школьные будни всегда у нее ассоциировались с сильным стрессом: «Этот подход, эти люди абсолютно неживые, живущие какими-то стереотипами, шаблонами. Отношение к детям было таким, что индивидуальностей не могло быть, они не должны были существовать. Меня все это даже в детстве убивало», — вспомнила актриса. Поэтому, став мамой, Акиньшина категорически решила отгородить детей от издержек бесплатных школ, в которых по-прежнему встречается неуважение как со стороны учителей, так и со стороны учеников друг к другу.

Но это не значит, что сыновьям Филиппу и Константину, которые уже посещают учебные заведения, многое позволительно. Оксана — требовательная мама: «Понятно, что я все равно пилю и заставляю многое делать. С другой стороны, они и сами очень хотят учиться», — поделилась она. Оксана добавляет, что у ее детей уровень ментального развития не соответствует их возрасту: они размышляют, думают и ведут себя не как сверстники, а как дети, значительно старше и осознаннее своих лет. И к учебе подходят соответственно.

Напомним, что старший сын актрисы Филипп родился в 2009 году в браке с продюсером Дмитрием Литвиновым. Младшие дети появились на свет от отношений с Арчилом Геловани. Подробности своей личной жизни звезда скрывает.