Оксана Акиньшина призналась, что на пробах «Чернобыля» не понравилась Козловскому

Оксана Акиньшина, которая стала звездой фильма «Чернобыль», снятый Данилой Козловским, призналась, что ее участие в проекте едва не сорвалось. Об этом она рассказала в беседе с Федором Бондарчуком в его передаче «Кино в деталях».

Оксана рассказала, что получила одиночный сценарий – он отличался от того, по которому в итоге сняли фильм.

Пробы прошли не лучшим образом. Самой Акиньшиной не понравилось, как она на них выступила, да и Козловский оказался не впечатлен. Обратить внимание на Оксану предложил сценарист, а позже сценарий переписали – так, что главных героев стало двое.

Сама Оксана, несмотря на неудачные пробы, чувствовала, что этот фильм для нее, и роль – ее.

Акиньшина отметила, что на съемках в качестве режиссера Данила Козловский жесткий и требовательный. Он полностью вовлечен в процесс работы. Именно поэтому, отмечает актриса, герои в его фильмах на экране выглядят необыкновенно.

Интересно, что именно во время съемок фильма между партнерами вспыхнула искра – на премьере «Чернобыля» Козловский подтвердил расставание с гражданской женой, Ольгой Зуевой, которая родила ему дочь. Позже журналисты сняли Козловского и Акиньшину на after-party в ресторане после премьеры, где пара целовалась.