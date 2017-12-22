Оксана Акиньшина показала подросших сыновей
30-летняя актриса Оксана Акиньшина может похвастаться статусом многодетной мамы, которой стала без малого год назад, родив своему супругу Арчилу Геловани дочь. Кроме малышки Оксана и ее супруг воспитывают 5-летнего Костю и 8-летнего Филиппа — сына актрисы от первого брака с Дмитрием Литвиновым. Семейные фотографии — большая редкость в Instagram Акиньшиной, поэтому поклонники были немало удивлены новым кадрам, появившимся в ее блоге.
Оксана отправилась со старшими детьми в музей «Эксперименториум» в Тбилиси, где, судя по снимкам, мальчики очень здорово провели время.
Поклонники актрисы обрадовались новым фотографиям и отметили, что старший сын Оксаны похож на своего отца, а младший — копия знаменитой мамы.
Напомним, Оксана Акиньшина и ее супруг до сих пор ни разу не показали дочь, более того, супруги не рассказали, как назвали девочку.
Фото: instagram