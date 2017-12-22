Актриса поделилась забавными кадрами из музея «Эксперименториум».

30-летняя актриса Оксана Акиньшина может похвастаться статусом многодетной мамы, которой стала без малого год назад, родив своему супругу Арчилу Геловани дочь. Кроме малышки Оксана и ее супруг воспитывают 5-летнего Костю и 8-летнего Филиппа — сына актрисы от первого брака с Дмитрием Литвиновым. Семейные фотографии — большая редкость в Instagram Акиньшиной, поэтому поклонники были немало удивлены новым кадрам, появившимся в ее блоге.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Дек 22, 2017 at 12:15 PST

Оксана отправилась со старшими детьми в музей «Эксперименториум» в Тбилиси, где, судя по снимкам, мальчики очень здорово провели время.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Дек 22, 2017 at 2:05 PST