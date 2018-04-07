30-летняя Оксана Акиньшина — мать троих детей. И если фото старших сыновей редко, но появляются в Instagram знаменитой мамы, то младшую дочь она предпочитает не показывать. Более того, поклонники даже не знают, как Оксана и ее гражданский супруг — кинопродюсер Арчил Геловани — назвали девочку, появившуюся на свет в январе 2017 года.

Акиньшина с детьми часто путешествует и активно проводит досуг. Так, накануне семья посетила новое шоу Большого Московского цирка под руководством Эдгарда Запашного. Фотографии, сделанные за кулисами цирка, появились в блогах знаменитого дрессировщика и фигуриста Алексея Ягудина, вместе с дочками составившего компанию популярной актрисе.