Оксана Акиньшина отдыхает с мужем несмотря на заявление о разводе

«Вы вместе?)», «Очень красиво! И Вы красивые и счастливые!», «Арчилу привет!», «Будьте счастливы!», «Вы же писали, что развод?!», «Хорошего семейного отдыха», — пишут поклонники.

Напомним, многочисленные подписчики Акиньшиной в соцсетях предполагали, что «виновным» в разводе Оксаны Акиньшиной и Арчила Геловани стал Сергей Шнуров. Актриса и музыкант, встречавшиеся много лет назад, вновь начали общаться, делиться совместными селфи, обмениваться острыми комментариями, а на недавнем концерте группировки «Ленинград» на стадионе «Лужники» Оксана находилась вместе с артистами на сцене.