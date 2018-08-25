Оксана Акиньшина отдыхает с мужем несмотря на заявление о разводе

Оксана Акиньшина немало удивила поклонников, заявив о разводе с супругом — кинопродюсером Арчилом Геловани, однако многие надеялись, что это заявление окажется шуткой. Несколько часов назад актриса опубликовала в Instagram кадры из путешествия по Греции, на которых позирует вместе с младшими детьми и… супругом: «Путешествие по Греции, пещера Зевса».
«Вы вместе?)», «Очень красиво! И Вы красивые и счастливые!», «Арчилу привет!», «Будьте счастливы!», «Вы же писали, что развод?!», «Хорошего семейного отдыха», — пишут поклонники.
Напомним, многочисленные подписчики Акиньшиной в соцсетях предполагали, что «виновным» в разводе Оксаны Акиньшиной и Арчила Геловани стал Сергей Шнуров. Актриса и музыкант, встречавшиеся много лет назад, вновь начали общаться, делиться совместными селфи, обмениваться острыми комментариями, а на недавнем концерте группировки «Ленинград» на стадионе «Лужники» Оксана находилась вместе с артистами на сцене.
Фото: Nadezhda Markalova, Anatoly Lomohov/Globallookpress, instagram