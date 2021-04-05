Охота за пасхальными яйцами и кроличьи ушки: как звезды отметили Пасху

Накануне на Западе отметили католическую Пасху — звезды поздравили своих поклонников и провели время со своими близкими.

От имени королевской семьи принц Уэльский, Чарльз, записал видеообращение и поздравил британцев с праздником.

Другая эталонная британская семья, Бекхэмы, уютно отметили Пасху дома — члены семьи надели забавные кроличьи ушки.

Видео с пасхальным кроликом опубликовала Шакира, а Клаудия Шиффер в своем блоге вспомнила детство — как она, будучи маленькой девочкой, устраивала охоту за пасхальными яйцами, и поделилась архивным фото.

А Ким Кардашьян, не изменяя традициям, устроила охоту за пасхальными яйцами своим детям от Канье Уэста. Сестра Ким, Кайли Дженнер, продемонстрировала сладости, которые она подготовила для праздника.