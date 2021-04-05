Охота за пасхальными яйцами и кроличьи ушки: как звезды отметили Пасху
Фото: @gigihadid
Накануне на Западе отметили католическую Пасху — звезды поздравили своих поклонников и провели время со своими близкими.
От имени королевской семьи принц Уэльский, Чарльз, записал видеообращение и поздравил британцев с праздником.
Другая эталонная британская семья, Бекхэмы, уютно отметили Пасху дома — члены семьи надели забавные кроличьи ушки.
Видео с пасхальным кроликом опубликовала Шакира, а Клаудия Шиффер в своем блоге вспомнила детство — как она, будучи маленькой девочкой, устраивала охоту за пасхальными яйцами, и поделилась архивным фото.
А Ким Кардашьян, не изменяя традициям, устроила охоту за пасхальными яйцами своим детям от Канье Уэста. Сестра Ким, Кайли Дженнер, продемонстрировала сладости, которые она подготовила для праздника.
Молодая мама, модель Джиджи Хадид, нарядила в костюм кролика свою дочку Хай и поделилась этим забавным зрелищем.
А Пэрис Хилтон отметила праздник в своем репертуаре — появилась на видео топлес и с заячьими ушками.
Фото и видео: Instagram Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер, Клаудии Шиффер, Виктории Бэкхем, Джиджи Хадид
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