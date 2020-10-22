Огромный торт и прозрачные легинсы: Кардашьян похвасталась фигурой в честь своего 40-летия
Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram фото и видео, для которых позировала в маленьком серебристом бикини и сверкающих прозрачных легинсах, принимая томные позы, полулежа на огромном торте.
«У меня были мечты и планы относительно празднования моего сорокалетия, которым было не суждено сбыться из-за пандемии. Мне кажется, я волнуюсь из-за этой даты... Как будто приходит осознание, вроде: "Черт возьми, мне сорок лет! Как это случилось? Как я сюда попала? Я действительно не могу больше публиковать свои откровенные снимки в Instagram, надо все срочно очистить!"», — рассказала звезда в своем реалити «Семейство Кардашьян».
Тем временем многочисленные родственники решили устроить Ким приятный сюрприз в честь ее дня рождения. Мама, муж и сестры привезли именинницу в дом, где устроили милую семейную вечеринку.
Они расставили по всему дому экраны, на которых транслировались кадры с десятого дня рождения Кардашьян, снятые когда-то ее отцом Робертом. «Семья и некоторые друзья решили повторить танец, который мы всей семьей когда-то танцевали на десятилетие Ким», — рассказала Хлои Кардашьян.
«Когда я услышала голос отца, поздравляющего меня с днем рождения, у меня внутри что-то переключилось... Мои мама и папа в нашем детстве снимали все на видео, поэтому у меня остались четкие воспоминания о каждом дне рождения. В свое сорокалетие мне было очень приятно увидеть, как эти воспоминания снова будто ожили», — поделилась виновница торжества.
Мама Ким Крис Дженнер трогательно поздравила дочь, опубликовав архивные фото с ней.
«С днем рождения мою Кимберли!!! У тебя прекрасная душа и ты замечательный человек... Каждый день я благодарю Бога за то, что ты выбрала меня своей матерью. Ты лучшая дочь, мама, жена, тетя и друг, с тобой рядом мы все чувствуем себя особенными и любимыми. Спасибо тебе за внимание и заботу, за время, которое ты проводишь с нами, и за воспоминания, которые всегда потом с нами. Я очень сильно люблю тебя, невозможно измерить то, насколько я горжусь тобой. Ты моя прекрасная и милая девочка», ― написала Дженнер.
Фото: instagram
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