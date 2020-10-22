Огромный торт и прозрачные легинсы: Кардашьян похвасталась фигурой в честь своего 40-летия

«У меня были мечты и планы относительно празднования моего сорокалетия, которым было не суждено сбыться из-за пандемии. Мне кажется, я волнуюсь из-за этой даты... Как будто приходит осознание, вроде: "Черт возьми, мне сорок лет! Как это случилось? Как я сюда попала? Я действительно не могу больше публиковать свои откровенные снимки в Instagram, надо все срочно очистить!"», — рассказала звезда в своем реалити «Семейство Кардашьян».

Тем временем многочисленные родственники решили устроить Ким приятный сюрприз в честь ее дня рождения. Мама, муж и сестры привезли именинницу в дом, где устроили милую семейную вечеринку.