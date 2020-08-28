Огромные глаза, нежная улыбка: Ольга Кабо показала, как выглядела в 15 лет в начале карьеры

«В кино я пришла в 1983 году, будучи еще ученицей 8 класса. Случайно, волею судеб... Приехала на кинопробы на Одесскую киностудию. И, впервые услышав удар хлопушки, вокруг которой на мгновение образовывалось меловое облако (раньше были деревянные хлопушки, на которых номера сцен и дублей писали мелом), ощутив запах пиротехнических дымов, впитав в себя тишину съемочной площадки после команды режиссера: "Тишина! Внимание! Мотор! Камера! Начали!", в которой был слышен стрекот кинокамеры (в те времена не было цифровой аппаратуры, и камера была действующим лицом магического процесса), я сердцем почувствовала и умом поняла: "Вот она — моя жизнь! Моя судьба! Профессия сама меня нашла!»...

Сейчас кажется — сказка... Но уже 37 лет я живу в волшебном мире кинематографа, который, действительно, стал моей жизнью, моей судьбой, моей любовью...

80 фильмов, 80 ролей... Великие режиссеры, прекрасные партнеры... Иногда личные истории пересекались с кинообразами, иногда вымышленные сюжеты становились реальностью... И на время, пусть на мгновение я могла оторваться от земли и ощутить за спиной крылья!

Кстати, мой первый фильм назывался "И повторится все"... Судьбоносное название...

На фото, сделанных моим первым и любимым оператором Владимиром Дмитриевским, я в начале своего профессионального пути. И мне 15 лет!

Желаю себе повторения сказки, а вам, дорогие любители кино, — незабываемых фильмов и добрых эмоций!», — подписала Ольга Кабо фото, с которых смотрит 15-летняя девочка с огромными глазами и нежной улыбкой.

Ранее в программе «Судьба человека» Ольга рассказала, что едва не предала профессию. Первый супруг Эдуард Василишин хотел видеть в ней только жену, мать своей дочери и домохозяйку. Сначала актриса согласилась примерить на себя новую роль, но через несколько лет она поставила мужа перед фактом, что возвращается в кино. Вскоре брак распался.