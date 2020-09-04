Огромные глаза, красивый рот: как выглядела звезда 1980-х Сидни Ром до того, как стала жертвой пластики
Фото: Getty Images
Будущая актриса, певица, модель и фитнес-гуру родилась в США а 1951 году в семье промышленника. Сидни росла артистичной и пластичной девочкой, родители поняли, что она хочет стать актрисой, и не перечили ей своими советами. Семья была обеспеченной и девочка могла заниматься тем, что ей нравится. После школы она объявила себя независимой, и вскоре уехала в Италию — на родину предков.
Правда, до отъезда из США, она успела сняться в фильме Ральфа Томаса «Некоторые девушки могут» (1968 год).
Фото: Кадр фильма
Молодая Сидни Ром отличалась необыкновенной красотой: у нее были огромные глаза, большой чувственный рот, копна русых волос. К тому же она могла похвастаться идеальной фигурой и необычным хриплым голосом, что давало ей преимущество перед другими «непоющими» актрисами.
В Италии Сидни вышла замуж за фотографа Эмилио Лари, но их брак был недолгим. Начинающая актриса не могла много времени уделять супругу, так как предложения о работе начали сыпаться один за одним. В 1970-1980-х она в основном снималась у итальянских режиссеров.
За десять лет Сидни Ром сыграла в 20 фильмах, где ее партнерами были такие звезды, как Марчелло Мастрояни («Что?»), Ален Делон («Раса "гопод"), Дэвид Боуи («Прекрасный жиголо — несчастный жиголо»).
Фото: Кадр фильма
В 1980-е годы Сидни Ром проявила себя в новом амплуа. Она стала ведущей передач с аэробикой. Актриса и певица учила зрителей поддерживать себя в форме и худеть, танцуя. Сидни и сама была идеальным стимулом и примером. Знаменитость с идеальной фигурой и приятным голосом лихо скакала под ритмичную музыку.
К концу 80-х — началу 90-х уже даже в Советском Союзе знали про «зарубежную аэробику», и зрители засматривались на Джейн Фонду, а позже — на Сидни.
Фото: Кадр видео
Карьера Ром продолжала успешно складываться. Режиссеры хотели видеть ее в своих фильмах, пригласил Сидни на съемки и Сергей Бондарчук. Она с Франком Неро снялась в фильме «Красные колокола».
В 80-е красавица успешно работала и моделью, она даже появлялась на страницах Playboy.
Фото: Кадр фильма
В 1990-х карьера Ром пошла на спад. За десять лет она сыграла всего в 6 фильмах и сериалах, названия которых не знакомы российскому зрителю. В это же время Сидни стала задумываться о том, как продлить свою молодость. Она впервые обратилась к пластическому хирургу, он провел первую подтяжку лица.
После актриса уже не могла остановиться в погоне за красотой. За несколько лет она столько раз ложилась на стол пластического хирурга, что стала неузнаваемой. У нее изменился разрез глаз, от прежнего подвижного красивого рта не осталось и следа. Во время очередной подтяжки Сидни задели нерв, и рот «переехал» на левую часть лица. Вкупе с этим Ром увлекалась и бьюти-процедурами.
В 2000 году на экраны вышел сериал «Лурд» с Сидни Ром (ей досталась второстепенная роль), и актрису было уже не узнать, ее мимика была застывшей.
Фото: Getty Images
Сидни Ром теперь снимается не так часто, как на пике своей карьеры. Свою роль сыграло и увлечение пластической хирургией, актриса стала ее настоящей жертвой. Впрочем, ее приглашают на многочисленные ток-шоу и кинофестивали.
Ром по-прежнему живет в Италии — уже с третьим мужем Роберто Барнабеем и растит с ним двоих приемных детей.
Последний фильм с секс-символом 70-80-х вышел на экраны в 2017 году, о грядущих кинопроектах с участием Сидни Ром, пока неизвестно.
О том, как с годами меняется внешность артистов и других знаменитостей, читайте в нашей рубрике «Было-стало».
Фото и видео: Getty Images, Kinopoisk.ru, кадры фильмов, fritz51176
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!