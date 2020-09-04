Огромные глаза, красивый рот: как выглядела звезда 1980-х Сидни Ром до того, как стала жертвой пластики

Молодая Сидни Ром отличалась необыкновенной красотой: у нее были огромные глаза, большой чувственный рот, копна русых волос. К тому же она могла похвастаться идеальной фигурой и необычным хриплым голосом, что давало ей преимущество перед другими «непоющими» актрисами.

В Италии Сидни вышла замуж за фотографа Эмилио Лари, но их брак был недолгим. Начинающая актриса не могла много времени уделять супругу, так как предложения о работе начали сыпаться один за одним. В 1970-1980-х она в основном снималась у итальянских режиссеров.

За десять лет Сидни Ром сыграла в 20 фильмах, где ее партнерами были такие звезды, как Марчелло Мастрояни («Что?»), Ален Делон («Раса "гопод"), Дэвид Боуи («Прекрасный жиголо — несчастный жиголо»).