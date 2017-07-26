Несколько дней назад Мария Кожевникова стала мамой в третий раз, подарив своему мужу Евгению Васильеву сына.

Сегодня звезда решила показать поклонникам, как прошла ее выписка из роддома. В Instagram Кожевникова опубликовала фото, на котором позирует рядом с огромным букетом роз.

«Утро, Выписка, Муж и Цветы с меня почти ростом», - подписала снимок она.

Подписчики еще раз поздравили Машу с прибавлением, отметив, что она выглядела просто роскошно в этот важный для нее день: «Красавица! Это не наш роддом, где голову помыть негде и высушится, уложиться.», «Машенька, поздравляю вас с 3 сыночком))) это такое чудо))) Вы большая молодец, восхищаюсь вами», «Самая красивая и умная мама!!!) поздравляю вас!!!», «Поздравляю вас, Маша!!!! Восхищаюсь».

Фото: instagram.com