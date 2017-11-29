Супруга композитора Игоря Крутого стала гостьей гала-вечера ACTION!2017

Ежегодно на этом мероприятии собираются самые яркие представители светской тусовки и киноиндустрии. Специально для ACTION! именитые режиссеры снимают короткометражные фильмы на свободную тему. В ACTION!2017 приняли участие культовые режиссеры и актеры страны: Тимур Бекмамбетов, Резо Гигинеишвили, Александр Гордон, Григорий Добрыгин, Рената Литвинова, Виталий Манский, Анна Меликян, Ангелина Никонова, Алексей Попогребский, Дмитрий Рощин, Петр Федоров, Николай Хомерики, Борис Хлебников, Владимир Хотиненко, Денис Симачев и Александр Цыпкин. В рамках гала-вечера картины были переданы в дар за вознаграждение гостям. Новые правообладатели смогут распорядиться фильмами по своему усмотрению — выставить фильм на кинофестиваль, выложить в интернет, отдать на ТВ или «спрятать на полку». Средства, вырученные в рамках благотворительного вечера, будут переданы детям и взрослым, нуждающимся в срочной помощи из фондов «Созидание», «Подсолнух», «Прикосновение», «Антон тут рядом», «Подари жизнь», «Даунсайд Ап», Киношкола «Без границ», «Артист», «Женское здоровье», «Жизнь как чудо», «Б.Э.Л.А. Дети –бабочки», «ЦЛП (центр лечебной педагогики)», «Фонд Константина Хабенского». По итогам минувшего вечера на благотворительность будет передано около 50 млн. рублей.

Фото: starface, пресс-служба, instagram