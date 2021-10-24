Вот папа удивится: средняя дочь Михаила Ефремова преобразилась до неузнаваемости для откровенной фотосессии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ismokkewater/Instagram
На кадрах повзрослевшая Вера позирует в соблазнительных позах для коллекции бренда одежды Sober Quote. Образы достаточно необычны для дочери артиста, ведь чаще всего она делилась с подписчиками любительскими снимками.
Старший брат Веры актер Никита Ефремов не смог пройти мимо и оценил начинания сестры, оставив лаконичный комментарий: «Огонь!»
16-летняя Вера четвертый ребенок из шести детей актера Михаила Ефремова, который отбывает срок за смертельное ДТП. Пятая жена артиста Софья Кругликова одна воспитывает троих общих детей и работает на трех работах. Вера учится в школе и делает первые успехи в модельной карьере.
Напомним, что Михаил Ефремов был осужден за вождение в нетрезвом виде со смертельным исходом. В 2020 году артист выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с автомобилем «Lada», водитель которой, курьер Сергей Захаров скончался. Ефремов приговорен к 8 годам лишения свободы и отбывает наказание в Белгородской колонии.
Фото: Instagram