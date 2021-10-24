Вот папа удивится: средняя дочь Михаила Ефремова преобразилась до неузнаваемости для откровенной фотосессии

На кадрах повзрослевшая Вера позирует в соблазнительных позах для коллекции бренда одежды Sober Quote. Образы достаточно необычны для дочери артиста, ведь чаще всего она делилась с подписчиками любительскими снимками.

Старший брат Веры актер Никита Ефремов не смог пройти мимо и оценил начинания сестры, оставив лаконичный комментарий: «Огонь!»