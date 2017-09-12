Певица удивила поклонников новым цветом волос и дерзкой стрижкой

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова долгое время оставалась верна темному цвету волос. Но, похоже, настала пора перемен. Из роковой брюнетки певица превратилась в рыжую красотку, при этом сделав экстремально короткую стрижку. Снимком в кардинально новом образе Юля поделилась на своей странице в Instagram.

Подписчики Волковой были приятно удивлены ее смелыми изменениями, отметив, что ей очень идет этот образ: «Очень круто!», «Юля, ты шикарна!», «Ого...вот это перемены!», «Юлия, Вам очень идет новый цвет волос!», «Прическа просто бомба», «Ух! Неожиданно!».

А как вам новый образ Юлии?

Фото: instagram.com