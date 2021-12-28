Официальное заявление! Бельгийская принцесса Мария Лаура готовится к свадьбе
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Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe
Избранником седьмой в очереди наследницы на бельгийский престол стал ее возлюбленный — банкир Уильямом Исви. К посту в социальной сети прикреплены две фотографии с фотосессии влюбленных, на которых они выглядят как никогда счастливыми. «Принцесса Мария Лаура и мистер Уильям Исви обручились. Свадьба состоится во второй половине 2022 года. Поздравляем будущих жениха и невесту!» — сообщается на официальном аккаунте бельгийского Королевского дворца.
Это было единственное официальное объявление о помолвке, ранее ни об отношениях пары, ни о предстоящей свадьбе никто не знал.
Известно лишь, что возлюбленный принцессы младше ее на несколько лет. В августе этого года Марии Лауре исполнилось 33 года, а ее будущему супругу на данный момент 30 лет. Уильям Исви является уроженцем Франции и работает в банковской сфере.
Мария Лаура Бельгийская является старшей дочерью принцессы Астрид Бельгийской и и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте, а также является племянницей ныне правящего Короля Филиппа.
Фото: Global Look press