Официальное заявление! Бельгийская принцесса Мария Лаура готовится к свадьбе

Избранником седьмой в очереди наследницы на бельгийский престол стал ее возлюбленный — банкир Уильямом Исви. К посту в социальной сети прикреплены две фотографии с фотосессии влюбленных, на которых они выглядят как никогда счастливыми. «Принцесса Мария Лаура и мистер Уильям Исви обручились. Свадьба состоится во второй половине 2022 года. Поздравляем будущих жениха и невесту!» — сообщается на официальном аккаунте бельгийского Королевского дворца.

Это было единственное официальное объявление о помолвке, ранее ни об отношениях пары, ни о предстоящей свадьбе никто не знал.