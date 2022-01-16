Официально: Гоар Аветисян подтвердила расставание с мужем

Аветисян также призналась, что в декабре у нее были серьезные проблемы со здоровьем после проведенных пластических операций.

«Декабрь был для меня самым судьбоносным месяцем — так как с 1 числа у меня начались осложнения после операции и некоторые горе-врачи писали, звонили и говорили мне, что уже есть заражение крови и сепсис, а это в 99% летальный исход», — поделилась Гоар.

Блогер находилась в подавленном состоянии и готовилась к самому худшему. Но то, что любимый человек не поддержал ее в сложный момент — Гоар вынести не смогла.

«Я довольно открытый человек и вы почти 24/7 видите мою жизнь в сторис — в самый трудный период для меня — я была морально и физически одна. Это было моей последней точкой. До этого их было много», — добавила звезда социальных сетей.

Напомним, что Гоар и Сергей познакомились пару лет назад. У них быстро завязались романтические отношения. Визажистка родила от возлюбленного сына Гаспара. На момент знакомства Сергей работал таксистом и был женат. Ради возлюбленной мужчина оставил семью с большими финансовыми долгами, которые позднее погасила Аветисян.