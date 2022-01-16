Официально: Гоар Аветисян подтвердила расставание с мужем
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @goar_avetisyan/Instagram
Подписчики 28-летней Гоар давно заподозрили, что в семье блогера проблемы. Аветисян, которая активно ведет свой Instagram и показывает фолловерам каждый шаг своих будней, вдруг перестала публиковать совместные фото с супругом Сергеем.
Опасения пользователей подтвердились — Гоар рассталась с отцом своего сына Гаспара.
Визажистка опубликовала заявление в своем личном блоге, где рассказала, что не смогла больше бороться за отношения. «Я так больше не смогла. Я до последнего верила, что наш союз будет до самой старости и как круто, когда люди полные противоположности друг друга. Но, как показала жизнь - без поддержки, любви, заботы и ласки угаснет даже самое яркое солнышко».
Аветисян также призналась, что в декабре у нее были серьезные проблемы со здоровьем после проведенных пластических операций.
«Декабрь был для меня самым судьбоносным месяцем — так как с 1 числа у меня начались осложнения после операции и некоторые горе-врачи писали, звонили и говорили мне, что уже есть заражение крови и сепсис, а это в 99% летальный исход», — поделилась Гоар.
Блогер находилась в подавленном состоянии и готовилась к самому худшему. Но то, что любимый человек не поддержал ее в сложный момент — Гоар вынести не смогла.
«Я довольно открытый человек и вы почти 24/7 видите мою жизнь в сторис — в самый трудный период для меня — я была морально и физически одна. Это было моей последней точкой. До этого их было много», — добавила звезда социальных сетей.
Напомним, что Гоар и Сергей познакомились пару лет назад. У них быстро завязались романтические отношения. Визажистка родила от возлюбленного сына Гаспара. На момент знакомства Сергей работал таксистом и был женат. Ради возлюбленной мужчина оставил семью с большими финансовыми долгами, которые позднее погасила Аветисян.
Фото: Instagram