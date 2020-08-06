Одну из самых богатых певиц в России Полину Гагарину разыскивают за долги?

Также, по всей видимости, звезда забыла оплатить жилищно-коммунальные услуги в сумме 55878.98 руб. Однако эту информацию нельзя считать полностью достоверной из-за отсутствия даты рождения должника в базе — имя, фамилия и отчество могли просто совпасть.

А вас когда-нибудь разыскивали судебные приставы?