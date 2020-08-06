Одну из самых богатых певиц в России Полину Гагарину разыскивают за долги?
Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress
За последние несколько месяцев Полина Гагарина попала сразу в два списка — Forbes и неплательщиков. Согласно информации в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП России), певица задолжала государству около 30128.32 руб. в виде налоговых отчислений.
Фото: Сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП России)
Также, по всей видимости, звезда забыла оплатить жилищно-коммунальные услуги в сумме 55878.98 руб. Однако эту информацию нельзя считать полностью достоверной из-за отсутствия даты рождения должника в базе — имя, фамилия и отчество могли просто совпасть.
А вас когда-нибудь разыскивали судебные приставы?
Фото: Globallookpress
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