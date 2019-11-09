Однокурсница Гагариной, суперфиналистка «Голос.Дети»: кто еще стал участником нового сезона шоу «Голос»

А Дарье Дьяченко из Воронежа не повезло попасть в команду ни к одному наставнику. Как призналась девушка, это ее вторая попытка участия в «Голосе» — в прошлом сезоне места в командах закончились до того, как она вышла на сцену. Зато среди участников она встретила своего будущего мужа — певца Константина Струкова, которому в этом году посчастливилось пройти слепое прослушивание (эфир с участием артиста прошел 11 октября 2019 года — прим.ред.).

В этом выпуске самый большой «улов» у Константина Меладзе — в команду к продюсеру попали четыре человека. К Сергею Шнурову, по версии зрителей вновь ставшему лучшим наставником выпуска, пошли двое, а к Полине Гагариной и Валерию Сюткину — по одному.

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