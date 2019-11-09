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Однокурсница Гагариной, суперфиналистка «Голос.Дети»: кто еще стал участником нового сезона шоу «Голос»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Константин Меладзе

Фото: Кадр из эфира

В эфир вышел пятый выпуск восьмого сезона популярного телепроекта.

В пятницу, 8 ноября, в эфир Первого канала вышел очередной выпуск нового сезона вокального телепроекта «Голос». Чем ближе к окончанию слепых прослушиваний — тем необычнее и интереснее становятся участники отборочного тура.

Так, первой на сцену вышла Наталья Сидорцова, исполнившая легендарную I Don’t Wanna Miss A Thing. Все наставники развернули свои кресла к участнице, а по окончании песни Полина Гагарина представила всем свою однокурсницу: «Мы учились на одном курсе, я у нее диктанты списывала». Дальнейшее участие артистка продолжит в команде Константина Меладзе.

Супер-финалистка первого сезона шоу «Голос.Дети» Рагда Ханиева решила вновь испытать удачу и вернулась уже во «взрослое» шоу. Вокальные данные девушки впечатлили Полину Гагарину, Константина Меладзе и Сергея Шнурова. Рагда отправилась к фронтмену группы «Ленинград».

Одним из самых необычных стало выступление «космической» Светланы Мамрешевой, актрисы театра «Гоголь-центр». Своеобразное «прочтение» легендарного «Айсберга» из репертуара Аллы Пугачевой оценили все наставники, кроме Валерия Сюткина. Светлана выбрала команду Константина Меладзе.

Самым трогательным номером этого выпуска стала «Колыбельная» на музыку Оскара Фельцмана и стихи Расула Гамзатова, которую исполнил Дмитрий Клинаев. Два года назад певец потерял сына — 18-летний киноактер Егор Клинаев, прославившийся благодаря сериалу «Физрук», погиб в страшном ДТП на МКАД, пытаясь оказать помощь пострадавшим в аварии, — молодого человека сбил проезжавший автомобиль. После выступления Дмитрия Полина честно призналась, что знает, с кем говорит, и не дай Бог кому-то пережить такое. После этого певица расплакалась и убежала. Дмитрий Нагиев, исполнивший в «Физруке» главную роль, коротко поблагодарил за сына нового члена «банды» Шнурова.

А Дарье Дьяченко из Воронежа не повезло попасть в команду ни к одному наставнику. Как призналась девушка, это ее вторая попытка участия в «Голосе» — в прошлом сезоне места в командах закончились до того, как она вышла на сцену. Зато среди участников она встретила своего будущего мужа — певца Константина Струкова, которому в этом году посчастливилось пройти слепое прослушивание (эфир с участием артиста прошел 11 октября 2019 года — прим.ред.).

В этом выпуске самый большой «улов» у Константина Меладзе — в команду к продюсеру попали четыре человека. К Сергею Шнурову, по версии зрителей вновь ставшему лучшим наставником выпуска, пошли двое, а к Полине Гагариной и Валерию Сюткину — по одному.

Следите за шоу «Голос» каждую пятницу на Первом канале после программы «Время».

Фото: Instagram, кадры из эфира

Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia

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