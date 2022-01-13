Одной парой меньше: Джейсон Момоа и Лиза Боне разводятся после 16 лет отношений
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Фото: Getty Images
В Голливуде стало одной красивой парой меньше: Джейсон Момоа и Лиза Боне разводятся после 16 лет отношений, четыре года из которых прожили в браке.
В Instagram-аккаунте актера появилось сообщение, в котором он рассказал о расставании с женой. «Мы расстаемся. Мы делимся этим не потому, что считаем это достойным освещения в прессе, а чтобы быть честными. Мы продолжаем любить друг друга, но уже движемся в другом направлении. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем хотим. Но наша преданность друг к другу остается прежней. Пусть победит любовь», — написал Момоа, добавив, что сделает все, чтобы их дети были счастливы.
Роман Джейсона Момоа и Лизы Боне (она старше на 12 лет) начался в 2005 году. У пары есть двое детей — 14-летняя Лола Айолани и 13-летний Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха. Официально мужем и женой актеры стали лишь в 2017-м.
От первого брака с Лени Кравицем, длившегося с 1987 по 1993 год, у Лизы есть дочь, известная актриса и модель — 33-летняя Зои Кравиц.
Фото и видео: Instagram, Getty Images