Одной парой меньше: Джейсон Момоа и Лиза Боне разводятся после 16 лет отношений

Роман Джейсона Момоа и Лизы Боне (она старше на 12 лет) начался в 2005 году. У пары есть двое детей — 14-летняя Лола Айолани и 13-летний Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха. Официально мужем и женой актеры стали лишь в 2017-м.

От первого брака с Лени Кравицем, длившегося с 1987 по 1993 год, у Лизы есть дочь, известная актриса и модель — 33-летняя Зои Кравиц.