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Однофамилец президента и юная копия Владимира Кузьмина: чем запомнился новый выпуск шоу «Голос. Дети»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерий Меладзе

Фото: кадр из эфира

В минувшую пятницу в эфир вышел третий выпуск седьмого сезона популярного вокального телепроекта.

Седьмой сезон шоу «Голос. Дети» в самом разгаре. Наставники — Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста (настоящее имя Василий Вакуленко — прим.ред.) продолжают набирать свои команды. Одним из самых ярких выступлений в третьем выпуске проекта, вышедшем в эфир 28 февраля, стал номер 12-летнего Максима Путина. Юный артист исполнил легендарную песню Адриано Челентано Confessa. К сожалению, однофамильцу президента России не удалось пройти в следующий этап шоу, но он точно надолго запомнится строгим судьям.

Семилетний Семен Орлов, спевший «Симону» многим напомнил «отца» песни Владимира Кузьмина — копна кудрявых волос, косуха и стильные джинсы. И пока недовольные зрители под видео выступления мальчика высказывают мнение о необходимости создания шоу «Голос. Малышня» для тех, кому от 6 до 10 лет, другие уверены — Семен станет звездой. А Валерий Меладзе ему в этом поможет.

Девятилетняя Злата Осипова рискнула и обратилась к репертуару группы Depeche Mode. Несмотря на то, что ошибка, допущенная девочкой в самом начале песни, не осталась незамеченной строгими наставниками, ее мощный вокал оценили Валерий Меладзе и Василий Вакуленко. «Я выбираю Басту», — уверенно заявила Злата.

На этой неделе лучшим наставником по версии зрителей снова стал Баста.

Следите за новыми выпусками шоу «Голос. Дети» каждую пятницу на Первом канале после программы «Время».

Фото: Instagram, кадры из эфира

Видео: YouTube/The Voice Kids/Голос. Дети

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