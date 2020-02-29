Однофамилец президента и юная копия Владимира Кузьмина: чем запомнился новый выпуск шоу «Голос. Дети»

Семилетний Семен Орлов, спевший «Симону» многим напомнил «отца» песни Владимира Кузьмина — копна кудрявых волос, косуха и стильные джинсы. И пока недовольные зрители под видео выступления мальчика высказывают мнение о необходимости создания шоу «Голос. Малышня» для тех, кому от 6 до 10 лет, другие уверены — Семен станет звездой. А Валерий Меладзе ему в этом поможет.