Анна Нахапетова трогательно поздравила дочь Полину с днем рождения

Сегодня исполнилось 11 лет внучке Веры Глаголевой Полине. Мама девочки, старшая дочь знаменитой актрисы и режиссера Родиона Нахапетова Анна опубликовала в Instagram серию архивных фотоснимков именинницы. «24 ноября 2006 года, в 12-25, на свет появилась девочка, изменившая мой Мир! Одиннадцать лет абсолютного счастья! С Днём Рождения, моя малышка!❤️Люблю тебя!!!!!!!!❤️» — подписала Анна.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Ноя 24 2017 в 1:22 PST

Многочисленные подписчики актрисы были шокированы сходством юной Полины и Веры Глаголевой: «Надо же, как бывает, глаза точно бабушкины», «На бабушку похожа очень», «Очень похожа на Веру..очень», «Полина очень похожа на бабушку!!»

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Ноя 21 2017 в 9:08 PST