«Одно лицо»: внучка Веры Глаголевой растет точной копией бабушки
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Анна Нахапетова трогательно поздравила дочь Полину с днем рождения
Сегодня исполнилось 11 лет внучке Веры Глаголевой Полине. Мама девочки, старшая дочь знаменитой актрисы и режиссера Родиона Нахапетова Анна опубликовала в Instagram серию архивных фотоснимков именинницы. «24 ноября 2006 года, в 12-25, на свет появилась девочка, изменившая мой Мир! Одиннадцать лет абсолютного счастья! С Днём Рождения, моя малышка!❤️Люблю тебя!!!!!!!!❤️» — подписала Анна.
Многочисленные подписчики актрисы были шокированы сходством юной Полины и Веры Глаголевой: «Надо же, как бывает, глаза точно бабушкины», «На бабушку похожа очень», «Очень похожа на Веру..очень», «Полина очень похожа на бабушку!!»
Напомним, Вера Глаголева ушла из жизни после продолжительной болезни 16 августа этого года. Родные и близкие до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что актрисы больше нет в живых.
Фото: Instagram