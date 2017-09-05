Одно лицо! Вера Брежнева впервые вышла в свет с младшей дочерью
Вера Брежнева уже не раз выходила в свет со старшей дочерью Соней Киперман, которая в свои 16 лет уже участвует в модных показах и фотосессиях и периодически радует поклонников смелыми фото в бикини. А вот младшая дочь певицы, семилетняя Сара, со светской жизнью еще мало знакома.
Однако накануне Вера решила впервые выйти в свет с малышкой, посетив показ популярного дизайнера Кати Сильченко в рамках украинской Недели моды. Фотографией с мероприятия Брежнева поделилась в своем блоге.
Вчера с Сарой были на показе @thecoatsk by @katyasilchenko в рамках #ufw . Катюша волшебница . Получили удовольствие от показа и атмосферы любим
Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)
Поклонники певицы буквально осыпали маму и дочь комплиментами, отметив, что Сара как две капли воды похожа на Веру: «Какая взрослая уже малышка», «Глаза мамины у Сары!», «Как похожи как две капли воды)», «Сара маленькая копия мамы))) Какая тонкая нежная внешность,такая же красавица как мама)».
Фото: instagram