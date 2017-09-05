Дочь Веры Брежневой растет ее копией!

Вера Брежнева уже не раз выходила в свет со старшей дочерью Соней Киперман, которая в свои 16 лет уже участвует в модных показах и фотосессиях и периодически радует поклонников смелыми фото в бикини. А вот младшая дочь певицы, семилетняя Сара, со светской жизнью еще мало знакома.

Однако накануне Вера решила впервые выйти в свет с малышкой, посетив показ популярного дизайнера Кати Сильченко в рамках украинской Недели моды. Фотографией с мероприятия Брежнева поделилась в своем блоге.