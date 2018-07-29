«Одно лицо»: Рената Литвинова стала похожей на Земфиру

Актрису Ренату Литвинову и певицу Земфиру связывает не только творчество, но и многолетняя дружба. Поклонники этого тандема уверены, что с годами сходство этих необыкновенных женщин становится все более заметным. Например, на новом снимке в Instagram Ренату Литвинову практически спутали с Земфирой.
«На этой фотографии Вы немного похожи на Земфиру!», «Согласна, это было моей первой мыслью, когда я увидела фото», «Вы здесь другая, но не менее великолепная!», «Опять вы в Земфиру превращаетесь))», — пишут фолловеры.
Напомним, несколько дней назад в Сети обсуждали высказывание Земфиры о молодых исполнительницах Гречке и Монеточке. 41-летняя певица резко раскритиковала внешность и талант популярных артисток.
Фото: instagram