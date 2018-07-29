«Одно лицо»: Рената Литвинова стала похожей на Земфиру

«На этой фотографии Вы немного похожи на Земфиру!», «Согласна, это было моей первой мыслью, когда я увидела фото», «Вы здесь другая, но не менее великолепная!», «Опять вы в Земфиру превращаетесь))», — пишут фолловеры.

Напомним, несколько дней назад в Сети обсуждали высказывание Земфиры о молодых исполнительницах Гречке и Монеточке. 41-летняя певица резко раскритиковала внешность и талант популярных артисток.