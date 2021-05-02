Одна из фавориток шоу “Холостяк” Мария Вебер неожиданно покинула проект

22-летняя модель Мария Вебер внешне очень похожа на бывшую девушку Тимура Анастасию Решетову. Именно поэтому многие поклонники шоу были уверены – Вебер будет в финале. Но конец новой серии оказался для всех полной неожиданностью.

С первого появления Марии на площадке, была заметная симпатия между ней и холостяком. Далее, с каждой серией красотка закрепляла свою позицию в глазах зрителей: красивые жесты в сторону Тимура, свидания, томные взгляды и разговоры наедине. Но потом что-то пошло не так. Возможно, из-за появления на проекте новых участниц Екатерины Сафоновой и Алисы Гробовой Вебер стала чувствовать себя менее уверенно, а Тимати стал уделять ей меньше внимания.

«Куда делось электричество, которое было между нами? Не понял, на каком моменте перестало искрить. Наша магия закончилась. Я живу с ощущением, что перестало щелкать», – признался холостяк прямо во время церемонии роз.

Мария не стала отрицать того, что ее задевает общение Тимура с другими девушками. «Я вижу, кто тебе импонирует и кто выделяется. Видно, как ты смотришь на другую, и я знаю, кто тебе нравится больше. И это не я. Мне не хочется в это влезать, хочу, чтобы ты сам с этим разобрался», – ответила модель.

После этого Тимати подумал пару секунд и принял решение убрать Вебер из шоу: «Тогда я не вижу смысла мучить тебя». Было видно, что девушка сначала не восприняла слова репера всерьез и пыталась улыбаться. Мария повторила, что она решила ничего не делать и посмотреть на ситуацию со стороны. На что Тимур проводил ее до машины и вернулся к участницам.