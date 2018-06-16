«Одна грудь съехала вниз»: Викторию Боню обвиняют в злоупотреблении пластической хирургией

Некоторое время назад поклонники Виктории Бони обратили внимание на ее изменившийся бюст. Наряды, которые выбрала модель для выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля, только подчеркнули ее неестественно округлую и ассиметричную грудь.

Новое фото, которое Виктория опубликовала в своем Instagram, снова затронуло щекотливую тему маммопластики. Боня позирует на снимке в черных спортивных брюках и бежевом топе, сильно подчеркнувшим неидеальную грудь.