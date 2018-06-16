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«Одна грудь съехала вниз»: Викторию Боню обвиняют в злоупотреблении пластической хирургией

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Боня в 2018 году

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Интернет-пользователи обсуждают фигуру экс-участницы «Дома-2».

Некоторое время назад поклонники Виктории Бони обратили внимание на ее изменившийся бюст. Наряды, которые выбрала модель для выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля, только подчеркнули ее неестественно округлую и ассиметричную грудь.

Новое фото, которое Виктория опубликовала в своем Instagram, снова затронуло щекотливую тему маммопластики. Боня позирует на снимке в черных спортивных брюках и бежевом топе, сильно подчеркнувшим неидеальную грудь.

«Грудь странно разбежалась в разные стороны», «Плохая работа пластического хирурга», «Силиконовая долина 2.0», «А кстати , раньше ж и вправду не было у тебя груди, 0 размер», «Все таки Вика, зачем обманываешь нас, что все свое естественное у тебя. Подписчики не дураки же. Грудь так никогда не накачается!! И многие помнят тебя ту, прежнюю. С теми пропорциями твоими. Грудь и попа точно не твои. Ну если сделала, то признай просто. Свои губы на старых фото чуть потоньше. Губы чуток тоже подкачала», «Одна грудь сьехала чуть вниз. ))) Вот и силикон. Грудь не накачается так никогда !!! Знаю и говорю как инструктор. Ну и попа тоже, видно, что не своя. Не накачала, а вшила туда что то», «Виктория зачем тебе больше грудь?! И так хорошо было!», «Некрасивая грудь», — набросились на Викторию фолловеры.

Напомним, недавно стало известно имя нового возлюбленного Виктории Бони. Им стал французский миллиардер Пьер Андюран. 38-летняя модель воспитывает дочь от предыдущих отношений с Алексом Смерфитом, а поклонники надеются, что в скором будущем Виктория станет мамой во второй раз.

Фото: Frederick Injimbert, Luo Huanhuan, Kika Press, Timm/face to face, Ik Aldama, Wenzel/face to face, Anatoly Lomohov, Lavinia Fontana, Philippe Farjon, AAPimages /Maria Laura Antonelli/Globallookpress, instagram

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