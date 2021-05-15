Одинаковые наряды артистов, плагиат и коронавирус: скандалы на Евровидении-2021

В этом году фестиваль проходит в Роттердаме, собрав артистов с большинства европейских (и не только) стран. Репетиции и подготовка к выступлениям только начались, а проблем и скандалов у конкурса уже набралось немало.

Оказалось, что сразу три певицы будут блистать на сцене в практически одинаковых нарядах. Ими оказались: подопечная Филиппа Киркорова Наталья Гордиенко, которая представляет Молдову, Анджела Перистери из Албании и Элена Цагрину, представительница Кипра. Девушки выбрали для выступлений серебристые платья, которые ну очень похожи друг на друга. Казалось бы, ничего страшного, но уже на следующий день серебристое платье надела и участница коллектива Destiny из Мальты.

Певице Элене Цагрину из Кипра досталось не только за платье, но и за плагиат, в котором ее уличили. Конкурсное видео девушки один в один похоже на хит шведской певицы Зары Ларссон Love me land. О дисквалификации с конкурса речи не идет, но европейская публика может не оценить такой поступок, хотя до этого Цагрину была одной из самых обсуждаемых кандидаток на победу.

Каждые два дня все участники фестиваля, по правилам, должны сдавать обязательный тест на коронавирус. Так, Екатерина Павленко, участница украинской группы Go-A, получила положительный результат. Из-за этого на репетиции девушку сразу заменила дублерша. Всю группу могли бы отправить домой, если бы всего за сутки медицинские работники не определили бы, что тест оказался ошибочным.

Уже 16 мая состоится красная дорожка и пройдет официальное открытие конкурса.