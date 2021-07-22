Один в один: звездные подруги, которые слишком напоминают экс-возлюбленных
Пользователи соцсетей, которые с интересом наблюдают за личной жизнью актеров, и в частности Павла Прилучного, который имеет прочную репутацию ловеласа, заметили интересную деталь – новая возлюбленная актера, актриса Мирослава Карпович, примерила для фотосессии такие же туфли, в которых ранее в сториз красовалась его бывшая жена, Агата Муцениеце.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volkonskaya.reshetova
Элегантные белые босоножки обе звезды выбрали, не сговариваясь, что не может не говорить об определенном сходстве.
Гарик Харламов, который не так давно развелся с одной светловолосой актрисой и, судя по всему, нашел себе другую – Катерину Ковальчук. А его поклонники пишут в социальных сетях, что не уверены, что отличат одну от другой – очень уж они похожи.
Канье Уэст, который развелся с женой, Ким Кардашьян, выбрал себе новую красотку – Ирину Шейк. А внимательные пользователи соцсетей заметили – на Ирине можно увидеть и корсеты, и другие образы, которые любит Ким. Да и типаж похож – темные волосы и пухлые губы. Отношения у них не сложилось, но очевидно, что рэпер выбирал по своим предпочтениям.
Тимати, который сначала обращал внимание на хрупких блондинок, тоже определился, какие женщины в его вкусе. .
Эффектные брюнетки с пухлыми губами и пышными формами, судя по Насте Решетовой и участницам «Холостяка», с которыми рэпер проводит время, явно для него предпочтительнее
Фото: Instagram Тимати, Мирославы Карпович, Агаты Муцениеце, Ирины Шейк, Кристины Асмус
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