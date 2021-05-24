Один в один: удивительное сходство юной королевы Рании и Кейт Миддлтон

Рания аль-Абдалла живет на виду у всего мира уже почти 30 лет, с момента, как вышла замуж за тогда еще наследнего принца Иордании. Красавица королева активно ведет блог в Instagram, рассказывая о семье и своей деятельности.

Недавно королева Рания опубликовала пост, которым удивила своих поклонников: она показала редкие кадры из своей молодости. И Сеть буквально взорвалась. Те, кого интересует монархия и кто следит за жизнью королевских особ по всему миру, отметили невероятное сходство молодой королевы Иордании и Кейт Миддлтон (листайте фото).