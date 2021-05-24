Один в один: удивительное сходство юной королевы Рании и Кейт Миддлтон
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Фото: www.instagram.com/queenrania
Рания аль-Абдалла живет на виду у всего мира уже почти 30 лет, с момента, как вышла замуж за тогда еще наследнего принца Иордании. Красавица королева активно ведет блог в Instagram, рассказывая о семье и своей деятельности.
Недавно королева Рания опубликовала пост, которым удивила своих поклонников: она показала редкие кадры из своей молодости. И Сеть буквально взорвалась. Те, кого интересует монархия и кто следит за жизнью королевских особ по всему миру, отметили невероятное сходство молодой королевы Иордании и Кейт Миддлтон (листайте фото).
«Улыбки, прически... Удивительно похожи», «Рания и Кейт — одно лицо», — посыпались сообщения в Сети.
Те, кто знает Ранию лично, говорят о ней не только, как о красавице, но и сильной личности. Она всегда добивается своих целей, защищает женщин в мусульманских странах, руководит благотворительным фондом, заботится о доступности образования для всех слоев населения.
И всему этому она научилась задолго до того, как стала королевой. Лидерские качества были присущи Рании с рождения. Возможно, и за них тоже ее полюбил будущий муж.
Фото: Кадр видео
История жизни и любви Рании похожа на сказку. Ей многое пришлось пережить в юности, когда ее семья (она палестинка по происхождению) вынуждена была бежать из Кувейта после освобождения страны от иракской оккупации. Тогда всех палестинцев обвинили в заговоре с захватчиками — люди спасались как могли. Но переезд в Иорданию сыграл решающую счастливую роль в судьбе юной Рании Файсал аль-Яссин.
Отец Рании принадлежал к интеллигенции, он был педиатром. Глава семейства сделал все, чтобы обеспечить дочери достойное образование. Девочка хорошо училась в школе, а после успешно окончила Американский университет Каира, получив диплом по специальности «деловое администрирование».
Амбиции у молодого специалиста были высоки, и, когда ей в 22 года отказали в должности в представительстве Apple, она громко хлопнула дверью, покидая собеседование. После первой неудачи Рания сразу же отправилась искать работу в Citybank в Аммане, которым владела сестра нынешнего короля Иордании.
Именно там в 1993 году Рания и Абдалла впервые встретились. Их чувства были настолько сильными, что свадьбу сыграли через несколько месяцев.
Фото: Кадр видео
Принц Абдалла стал королем Иордании в 1999 году после смерти отца Хусейна I. Рания получила титул королевы.
К тому времени у супругов уже росли двое детей: принц Хуссейн (рожден в 1994-м) и принцесса Иман (1996). В 2000 году Рания родила королю дочь Сальму, а еще через пять лет — сына Хашима.
Фото: Кадр видео
Несмотря на богатство (Рания иногда носит туфли из чистого золота) и высокий титул, королева Иордании приучает детей к обычной жизни. Роль матери — главная в жизни мусульманской женщины. И даже будучи занятой общественными делами Рания вечера уделяет сыновьям и дочкам: читает с ними, готовит любимые блюда, занимается творчеством.
Фото: Instagram
В 1995 году Рания аль-Абдалла создала неправительственную организацию — Иорданский фонд, которым руководит до сих пор. Королева помогает женщинам реализовать себя в экономической и общественнной жизни страны и создавать новые компании.
Королева также организовала масштабную кампанию попротиводействию жестокого обращения с детьми, а также пропагандирует вакцинацию, разрабатывает образовательные проекты, выступает с акциями по защите мира... И ей все удается, везде она умеет остоять свои взгляды.
Много лет Рания считается иконой стиля. Она умеет сочетать в гардеробе национальные костюмы и одежду от ведущих дизайнеров мира. Ее любимыми кутюрье — Джорджо Армани и Эли Сааб. Королева и сама диктует правила в мире моды. Несмотря на правила мусульманского мира, она почти всегда появляется на публике с непокрытой головой, носит красивые платья (часто средней длины) и надевает брюки.
На страницу королевы Иордании в Instagram подписаны 6,3 млн человек. В 2011 году Forbes назвал Ранию королевой социальных сетей.
Фото и видео: Instagram, Benoit Doppagne, Nancy Kaszerman, Bernd von Jutrczenka, MediaPunch/face to face Danny Gys/ Global Look press, кадры youtube-канала Royal Fashion Channel
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