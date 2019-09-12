«Один построил, теперь второй»: Максим Галкин с детьми возвел замок из песка

Несколько дней назад Максим Галкин ненадолго прервал летний отдых и вернулся в Москву. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram, показав видео из подмосковного дома. Теперь же артист вновь отдыхает с семьей на солнечном побережье.

Юморист загрузил в сториз несколько видеороликов, в которых показал, как с Лизой и Гарри строит замок.