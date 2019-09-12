«Один построил, теперь второй»: Максим Галкин с детьми возвел замок из песка

Несколько дней назад Максим Галкин ненадолго прервал летний отдых и вернулся в Москву. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram, показав видео из подмосковного дома. Теперь же артист вновь отдыхает с семьей на солнечном побережье.
Юморист загрузил в сториз несколько видеороликов, в которых показал, как с Лизой и Гарри строит замок.
«Один замок построил, теперь второй – на берегу», с юмором прокомментировал Максим Галкин действия в кадре.
Накануне 43-летний артист впечатлил поклонниц своим накачанным торсом: Максим сфотографировался без майки на фоне раритетного автомобиля Ford Mustang. Фанатки написали, что такой парень как Максим – мечта всех девчонок.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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