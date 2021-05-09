Одежда Эми Уайнхаус будет продана с аукциона семьей покойной певицы

Как сообщает DailyMail родители Эми Уайнхаус отец Митч и мать Дженис продадут с аукциона часть одежды своей покойной дочери в преддверии десятилетней годовщины смерти певицы. Сделают они это, чтобы собрать деньги и отдать на благотворительность.

Родные покойной звезды объясняют это тем, что им «больно» видеть вещи Эми на складе. «Каждый раз, с приближением годовщины ее смерти, это невероятно эмоционально видеть ее прекрасные платья на вешалках, поэтому мы решили продать наряды с выступлений с аукциона», – сказал 70-летний Митч.

В список будет включен культовый наряд Эми в котором она появилась на церемонии вручения награды Brit Awards 2007 – ярко-желтое мини-платье Preen и кожаная сумка Moschino в форме сердца, – при этом последняя, ​​по оценкам, будет стоить до 14 000 фунтов стерлингов

Отец певицы отметил, что самые ценные и личные вещи семья Уайнхаус, конечно, оставит себе. На продажу также будет выставлено платье Эми, в котором она трагически скончалась в возрасте 27 лет 23 июля 2011 года. Она надевала его же на свое последнее выступление.

Напомним, что британскую певицу Эми Уайнхаус нашли мертвой в своей постели в квартире в Лондоне. Причина смерти – отравления алкоголем.

Шестикратная обладательница премии «Грэмми» умерла в возрасте 27 лет, многие издания причисляют ее к так называемому «Клубу 27». В него входят знаменитые и талантливые музыканты и актеры, которые ушли из жизни в возрасте 27 лет при странных обстоятельствах. Наиболее известные из них: Курт Кобейн, Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Антон Ельчин, Дженис Джоплин, Брайан Джонс, Эми Уайнхаус.