«Очень тебя ждала»: Сестра Жанны Фриске впервые стала мамой
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Фото: Александр Келтик/Global Look Press
Наталья Фриске шла к материнству долгие 10 лет. Наталья дважды проходила процедуру ЭКО. И вот восьмого апреля наконец родила дочь. Девочка появилась на свет ростом 58 см и весом 4470 граммов. Малышка родилась в одной из столичных клиник.
Сестра Жанны Фриске поделилась радостной новостью в своем микроблоге. 35-летняя новоиспеченная мамочка поделилась своей фотографией с больничной койки в роддоме. На снимке Фриске улыбается и показывает жест Виктория.
«Я счастлива, теперь я мама. С днём рождения, моя малышка. Добро пожаловать в этот мир. Мама тебя очень ждала. Ты мой смысл, ты моя жизнь, мой воздух», — подписала фотографию Наталья.
Наталья Фриске будет растить малышку одна. Примерно в первом триместре беременности Наталья рассталась со своим избранником.
Ранее певица говорила, что у дочери будет ее фамилия, а отчество биологического отца малышки — Александровна. Также певица упомянула, что папа ее ребенка — белорус, однако больше никаких подробностей не раскрыла.
Несмотря на перипетии в личной жизни, певица намерена в ближайшем будущем снова стать мамой. «У меня заморожено еще много яйцеклеток, которые ждут своего часа. Я хочу много детей», — отмечала Наталья ранее.
Фото и видео: соцсети, East News, Global Look Press