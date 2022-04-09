«Очень тебя ждала»: Сестра Жанны Фриске впервые стала мамой

Сестра Жанны Фриске поделилась радостной новостью в своем микроблоге. 35-летняя новоиспеченная мамочка поделилась своей фотографией с больничной койки в роддоме. На снимке Фриске улыбается и показывает жест Виктория.

«Я счастлива, теперь я мама. С днём рождения, моя малышка. Добро пожаловать в этот мир. Мама тебя очень ждала. Ты мой смысл, ты моя жизнь, мой воздух», — подписала фотографию Наталья.