35-летняя Ники Минаж и ее коллеги по рэп-сцене выпустили совместный новый клип Krippy Kush. Певица предстает в уже привычном для нее откровенном наряде.

Кажется, еще немного, и по умению эпатировать публику Ники Минаж догонит и перегонит Леди Гагу. На днях рэп-дива снялась в клипе на совместную песню с рэперами Farruko и Трэвисом Скоттом Krippy Kush.

Для этого видео Ники выбрала абсолютно прозрачное сетчатое платье Gareth Pugh, а также кожаный комбинезон в БДСМ-стиле. Певица демонстрировала всем свой пышный бюст, впрочем прикрытый специальными наклейками.