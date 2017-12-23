Очень смелое платье, ремни и наклейки на грудь: Ники Минаж снова шокировала нарядом
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35-летняя Ники Минаж и ее коллеги по рэп-сцене выпустили совместный новый клип Krippy Kush. Певица предстает в уже привычном для нее откровенном наряде.
Кажется, еще немного, и по умению эпатировать публику Ники Минаж догонит и перегонит Леди Гагу. На днях рэп-дива снялась в клипе на совместную песню с рэперами Farruko и Трэвисом Скоттом Krippy Kush.
Для этого видео Ники выбрала абсолютно прозрачное сетчатое платье Gareth Pugh, а также кожаный комбинезон в БДСМ-стиле. Певица демонстрировала всем свой пышный бюст, впрочем прикрытый специальными наклейками.
Напомним, свои «голые» выходки Ники начала с нашумевшей фотосессии «клонов» для американского журнала Paper. Фанаты звезды до сих пор спорят, достойно ли выглядит мисс Минаж в подобных съемках или ей все-таки стоит одеваться скромнее. А вы как считаете?