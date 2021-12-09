Очень смело! Анна Нетребко появилась на премьере в «хищном» платье с едва прикрытым бюстом

И тут же полетели в адрес дивы комплименты. Первым не сдержал эмоций муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов: «Моя королева!!!» И тут же вдогонку сделал комплимент и Ильдару: «Ты просто шик».

На комплименты также не поскупились Лариса Долина, Ольга Крутая, Хибла Герзмава, Сергей Безруков, Владимир Винокур и другие знаменитости.

Но бывает, что в потоке хвалебных комментариев встречаются такие, где Анну критикуют за слишком броские образы и за то, что она носит натуральный мех. На что она однажды категорично ответила: «Носила, ношу и буду носить! И мясо я тоже ем».

А вам нравится, как одевается знаменитость?