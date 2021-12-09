Очень смело! Анна Нетребко появилась на премьере в «хищном» платье с едва прикрытым бюстом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago
Анна Нетребко — знаменитость, которая одевается так, как ей нравится, без оглядки на окружающих. Модные образы оперной дивы порой вызывают споры в Сети, но она не обращает на них внимания, пропуская критику мимо себя.
В очередной раз Анна Нетребко показала, какой наряд выбрала для светской вечеринки. Артистка появилась на публике в вечернем платье с «хищными» вставками, высоким разрезом и едва прикрытым бюстом.
«После премьеры с Ильдаром Абдразаковым», — подписала она снимки.
И тут же полетели в адрес дивы комплименты. Первым не сдержал эмоций муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов: «Моя королева!!!» И тут же вдогонку сделал комплимент и Ильдару: «Ты просто шик».
На комплименты также не поскупились Лариса Долина, Ольга Крутая, Хибла Герзмава, Сергей Безруков, Владимир Винокур и другие знаменитости.
Но бывает, что в потоке хвалебных комментариев встречаются такие, где Анну критикуют за слишком броские образы и за то, что она носит натуральный мех. На что она однажды категорично ответила: «Носила, ношу и буду носить! И мясо я тоже ем».
А вам нравится, как одевается знаменитость?
Фото и видео: Instagram