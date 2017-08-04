42-летняя Татьяна Навка поделилась фото из семейного архива

У Татьяны Навки — двое детей. 17-летняя Саша родилась в первом браке известной фигуристки с коллегой Александром Жулиным. 2-летняя Надя — во втором, с пресс-секретарем Президента России Дмитрием Песковым. Однако семейное сходство прослеживается, особенно на редких семейных фотографиях.

Таким снимком Татьяна поделилась с подписчиками своего блога сегодня. «Хоть и папины дочки. Но все равно мамины!!!», — отметила она.