«Скандинавская красавица»: в Сети обсуждают новое фото 17-летней дочери Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова отдыхает с дочерью Ульяной на Кипре. Они делают много фотографий природы и портретов друг друга. Снимки появляются в Instagram Ренаты. Она опубликовала портрет 17-летней дочери, который подписала философски: «Если наслаждаешься жизнью детей - значит, живешь дважды)?» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Подписчики Ренаты удивились насколько точно она передала смысл жизни и отметили красоту единственной дочери режиссера, а также то, насколько Ульяна похожа на мать.
«А если детьми своих детей то живешь трижды», «Если наслаждаетесь жизнью детей, то вы правильно их вырастили. Мне кажется это повод для гордости)», «Красотка так на вас похожа», «С двумя детьми - трижды, с тремя - четырежды). А с внуками - в геометрической прогрессии. В прямом и переносном смысле», «Какая красивая!», - написали они.
Напомним, единственного ребенка Рената Литвинова родила, когда была замужем за бизнесменом Леонидом Добровским, они развелись в 2007 году через шесть лет после свадьбы. Первым мужем Литвиновой был кинопродюсер Александр Антипов, они прожили вместе всего год. Рената не любит рассказывать о личной жизни и упоминать о своих отношениях.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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