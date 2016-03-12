«Скандинавская красавица»: в Сети обсуждают новое фото 17-летней дочери Ренаты Литвиновой

«А если детьми своих детей то живешь трижды», «Если наслаждаетесь жизнью детей, то вы правильно их вырастили. Мне кажется это повод для гордости)», «Красотка так на вас похожа», «С двумя детьми - трижды, с тремя - четырежды). А с внуками - в геометрической прогрессии. В прямом и переносном смысле», «Какая красивая!», - написали они.