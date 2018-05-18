Очень откровенное декольте и пухлые губы: Боня опубликовала смелое видео с гала-ужина amfAR

Во время аукциона в рамках этого мероприятия Боня сняла себя на видео, выложив ролик в свой микроблог. Подписчики буквально не могли оторвать глаз от груди Виктории и на все лады комментировали: «Ну эти шарики конесно черезчур...», «Секси лучшая женщина», «Груди великолепны и не знаю куда смотреть», «Невероятно красивая!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, оказалось, что позже в этот вечер Виктория все-таки переоделась в более скромный наряд: она позировала фотографам вместе с британской певицей Николь Шерзингер и выглядела великолепно в черном лаконичном платье.

Фото: Kika Press, Timm/face to face / Global Look Press, Instagram