Прохор Шаляпин заступился за свою мать, которую обвиняют в коррупции: «Очень много лжи»

На 55-летнюю жительницу Волгограда Елену Колесникову около недели назад завели дело о взятках и служебном подлоге. Женщина работала сестрой-хозяйкой в городской клинической больнице №12 и сейчас обвиняется «в незаконном действии в виде проставления рабочих часов в табеле выхода на работу лицам, которым судом назначено наказание в виде обязательных работ». Елена брала взятку, взамен которой проставляла в табелях заключенных отработанные часы.

После обнародования на Прохора и его семью посыпались гневные комментарии со стороны подписчиков. Ситуацию, в которой на его родную маму обрушился шквал негатива, Шаляпин оставить без внимания не смог. В своем Instagram-аккаунте он выложил сториз, где восклицает о лживости появляющихся вокруг его матери новостей и домыслов и предоставляет объяснения, где поочередно расписывает детали.

Прохор утверждает, что его мама «не должностное лицо и не была ознакомлена с должностными инструкциями», а также она «не заключала до судебного соглашения о сотрудничестве», и отмечает, что все документы, которые выкладывают в Сети, «ложь». Еще певец пояснил, что Елена не смогла присутствовать на суде по причине того, что ее адвокат не смог явиться на заседания в связи с болезнью, а следом и сама Елена отправилась на больничный из-за свалившихся на ее голову переживаний.