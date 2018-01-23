Поклонники Ирины Шейк сравнивают ее с мамой.

23 января, в день рождения мамы Ирины Шейк, в блоге модели появилась фотография весьма красивой женщины. «С днем рождения, моя самая лучшая! Все стало возможным благодаря тебе. С днем варенья, мамусик», — написала Ирина под снимком.

«Очень красивая мама», «Вы очень похожи кстати! Только у вас "молодая" красота а у вашей мамы более "зрелая" красота! Можно сказать две эпохи на одном фото», — пишут восхищенные фанаты.

Подписчики модели отметили, что женщины похожи глазами, а вот губы у Ирины, скорее всего, «папины». «Когда вы были маленькой, ваша мама наверно и представить не могла, что зять у нее будет Бредли Купер) с днем рождения, мамулю))) такую красотку воспитала», — отметили они.

Фото: instagram