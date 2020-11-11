«Очень идет эта эпоха»: Елена Подкаминская превратилась в Марию Антуанетту для фотосессии
Фото: www.instagram.com/podkaminskaya_official/
Елена Подкаминская подтвердила свою славу, как талантливая актриса, и перевоплотилась для фотосессии в Марию Антуанетту. Для фотосета Елена примерила шикарное платье в стиле той эпохи и белый парик, по которому всегда можно наверняка узнать историческую личность.
«Мария-Антуанетта в ожидании своего режиссера для создания плодотворной пары с целью раскрытия персонажа в соответствующих декорациях», – написала актриса.
Поклонники пришли в восторг:
«Ну ничего себе вы разошлись, боюсь представить, каким интересным будет сезон!», «Мама мия! Красотка», «Классный образ! Вам идёт!», «Красивая фотосессия.!!», «Как здорово! Вам идёт такой образ», «Какие божественные и по-настоящему королевские фото! Как-будто перенеслась в прошлое, даже прочувствовала всю ту атмосферу! Такая нежная и в одно время шикарная! Наша королева», «Леночка , как всегда прекрасны», «Тебе очень идёт эта эпоха!)», «Вы прекрасны, впрочем как всегда», «Хороша, чертовка», «Вы как будто с портретов того времени сошли! Желаем Вам сыграть такую роль! Вы неземная и прекрасная! Будьте здоровы и счастливы!», «Круто! Ваша роль!».
Фото и видео: Instagram Елены Подкаминской
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