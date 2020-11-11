«Очень идет эта эпоха»: Елена Подкаминская превратилась в Марию Антуанетту для фотосессии

Елена Подкаминская подтвердила свою славу, как талантливая актриса, и перевоплотилась для фотосессии в Марию Антуанетту. Для фотосета Елена примерила шикарное платье в стиле той эпохи и белый парик, по которому всегда можно наверняка узнать историческую личность.

«Мария-Антуанетта в ожидании своего режиссера для создания плодотворной пары с целью раскрытия персонажа в соответствующих декорациях», – написала актриса.