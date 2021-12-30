«Очень боюсь, что не хватит денег, но уже к этому иду»: Шура рассказал о желании иметь наследника

Но деньги — не единственный останавливающий фактор. Шура был серьезно болен раком, перенес несколько сеансов химиотерапии, злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами. Все это, по его словам, может отразиться на генетике и его будущего ребенка.

«Никто из врачей не даст гарантию, что ребенок будет здоровым. Я очень боюсь! Но я уже к этому иду. Годик точно нужно пролечиться, проколоться, не пить алкоголь и ничего не принимать, а там — посмотрим», — заявил Шура.

Брать ребенка из детского дома звезда категорически не хочет. «Я был в детском доме две недели, и мне этого хватило. Нужно иметь такой стержень, чтобы взять чужого. Ни в коем случае, нет! Я боюсь этого всего. Свое — это свое», — откровенно рассказал артист.

Для того чтобы быстрее заработать желанные миллионы на воспитание ребенка, певец согласился на 5 концертов в эту новогоднюю ночь. Он сказал, что звезды, которые отказываются от такой возможности, — глупцы.

«Конечно, встреча с мамой дорого стоит, но 5 концертов за ночь. Ну нет! Я лучше отработаю и заработаю маме деньги», — поделился Шура с Аленой. Озвучил он и сумму одного такого концерта — в 500 тысяч обойдется выступление Шуры на корпоративе или в ресторане в новогоднюю ночь.