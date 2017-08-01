Артистка поделилась своими чувствами

Широкая улыбка и сияющие глаза – вот какой поклонники привыкли видеть Веру Брежневу. В своем блоге певица зачастую публикует яркие и красивые снимки, сопровождая их нежными и трогательными подписями. Именно поэтому подписчики не на шутку взволновались, когда прочитали новое сообщение артистки, в котором она затронула тему предательства близкого человека.

«Очень больно разочаровываться в близких людях. Как будто все, что было, превратилось в мыльный пузырь. Но это тоже опыт, пусть и горький. Важно понять, принять и идти дальше. Любви всем нам. Спасибо каждому, кто со мной», — подписала фото певица.

Встревоженные фанаты принялись наперебой спрашивать у Брежневой, что с ней случилось, попутно утешая артистку добрыми словами: «Что случилось? Кто знает?», «Все будет хорошо , твои #близкиелюди всегда рядом», «Все проходит, и это пройдет», «Значит, это был просто опыт», «Все будет хорошо!».

Фото: instagram, Александра Погиба/passion.ru