Оценено наследство, оставшееся после смерти Андрея Мягкова
Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы»
Актер жил скромно, отказывался от крупных гонораров. Он редко соглашался на съемки в кино и роли в театральных постановках. В интервью журналисту Дмитрию Гордону он рассказывал, что «ему многого не надо». «Я не умираю от голода. Много нам с женой не надо. К роскоши мы не привыкли», - признался артист. Он уточнил, что возможно не сильно «благоденствует» в материальном плане.
«Перед тем как купить, смотрю и думаю: сколько это стоит. Я вынужден смотреть, сколько стоит», - сказал Мягков. Как пишет «Комсомольская правда», народный артист получал пенсию со всеми надбавками в размере 60 тысяч рублей в месяц.
Известно, что у Мягкова и его супруги были квартира в районе Дорогомилово и дачный участок в Московской области, которые они приобрели еще в советское время. Кроме того, в собственности машина Volkswagen Tiguan. Прямой наследницей актера является только его жена - 77-летняя Анастасия Вознесенская. Детей у Мягкова не было.
Напомним, любимый всеми артист скончался 18 февраля в Москве. Врачи заявили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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Фото: Global Look Press
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