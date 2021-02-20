Оценено наследство, оставшееся после смерти Андрея Мягкова

«Перед тем как купить, смотрю и думаю: сколько это стоит. Я вынужден смотреть, сколько стоит», - сказал Мягков. Как пишет «Комсомольская правда», народный артист получал пенсию со всеми надбавками в размере 60 тысяч рублей в месяц.

Известно, что у Мягкова и его супруги были квартира в районе Дорогомилово и дачный участок в Московской области, которые они приобрели еще в советское время. Кроме того, в собственности машина Volkswagen Tiguan. Прямой наследницей актера является только его жена - 77-летняя Анастасия Вознесенская. Детей у Мягкова не было.

Напомним, любимый всеми артист скончался 18 февраля в Москве. Врачи заявили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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