«Обыкновенное чудо»: Максим Галкин показал прогулку дочери Лизы по осеннему саду

Дети примадонны и комика особенно любят природу: они часто гуляют и интересуются различными растениями. Сегодня Максим Галкин решил показать, как его дочь проводит время в осеннем саду. Девочка с интересом разглядывает усыпанную красочными листьями землю и замечает в траве последний маленький цветочек.

«Осеннее чудо», — оставил подпись под трогательным видео юморист.

«Остался один в листве тут. Одна маргариточка. Красивая», — говорит Лиза, разглядывая цветок, но не срывает его, а оставляет на месте и вприпрыжку убегает дальше гулять по саду.

Поклонники комика и его семьи восхищены тем, как трепетно дочь юмориста относится к природе: «Эти детки вырастут хорошими, добрыми людьми, с большим сердцем. Сейчас это редкость. Спасибо Максу и Алле!», «Даже не сорвала! Она волшебная!» «Какая же Лиза искренняя, непосредственная и восхитительная девочка!», «У вас чудесные дети. Такие добрые и внимательные», «Это так здорово, когда детки замечают такое обыкновенное чудо», — оставляют комментарии подписчики.

Лиза и Гарри — дети юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой. Супруги поженились в 2011 году, спустя 3 года на свет появились двойняшки. Их выносила суррогатная мать. Певица призналась, что заморозила биоматериал в 52 года, когда еще была в состоянии иметь детей. В сентябре этого года Галкины-младшие пошли в первый класс. На праздничную линейку пришла и Примадонна, которая расплакалась от умиления при виде своих детей в форме. Ребята учатся в частной школе, стоимость обучения в которой составляет более полутора миллионов рублей в год на каждого ребенка.