Объявлены победители премии «Грэмми» в 2021 году
Фото: picture-alliance.com
Из-за пандемии коронавируса 63-я церемония проходила в гибридном формате. Так, ключевые события разворачивались на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе. Одновременно с этим телеканалы работали из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), театра Apollo в Нью-Йорке и с площадки Station Inn в Нэшвилле (Теннесси).
Фото: picture-alliance.com
В номинации «Песня года» победила H.E.R., Having Everything Revealed, настоящее имя — Габриэлла Уилсон, с композицией I can't breathe («Я не могу дышать»). «Альбомом года» назвали Folklore («Фольклор») Тейлор Свифт.
«Записью года» стала песня Everything I wanted («Все, что я хотел») в исполнении Билли Айлиш. Американская рэпер Megan Thee Stallion стала обладательницей премии «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель». Как «Лучшее сольное исполнение в жанре поп-музыки» критики отметили британского певца и актера Гарри Стайлс с песней Watermelon Sugar («Арбузный сахар»).
Фото: picture-alliance.com
В номинации «Лучшее музыкальное видео» победила Бейонсе с дочерью Блю Айви Картер (с песней Brown Skin Girl — «Девочка с темной кожей»). Ко всему прочему, Бейонсе получила и другие награды. «Лучшей песней в жанре R&B (Rhytm and Blues)» оказалась Black Parade — «Черный парад» в ее исполнении. Как «Лучшая рэп-песня» назвали Savage — «Дикий» (дуэт Бейонсе и Megan Thee Stallion). Таким образом, артистка стала обладательницей рекордного числа «Грэмми» среди женщин за все время (общее количество ее наград достигло 28).
Фото: picture-alliance.com
Также жюри не смогло устоять перед дуэтом Леди Гага и Арианы Гранде (Rain on Me). Их песня стала лучшей в категории «Лучший дуэт/групповое исполнение поп-музыки».
Потерпевший крах в личной жизни с известной американской звездой Ким Кардашьян Канье Уэст победил в номинации «Лучший современный христианский альбом» (Jesus is King — «Иисус — царь»).
С полным списком победителей вы можете ознакомиться ниже:
«Лучший рэп-альбом» Nas — King’s Disease («Болезнь короля»)
«Лучший поп-альбом» Дуа Липа — Future Nostalgia («Ностальгия по будущему»)
«Лучшее рок-исполнение» Фиона Эппл — Shameika («Шамейка»)
«Лучший рок-альбом» The Strokes — The New Abnormal («Новое ненормальное»)
«Лучший альтернативный альбом» Фиона Эппл — Fetch the Bolt Cutters
«Лучший танцевальный/электронный альбом» Kaytranada — Bubba
«Лучший прогрессивный R&B-альбом» Thundercat — It Is What It Is
«Лучшее кантри-исполнение» Винс Гилл — When My Amy Prays («Когда моя Эми молится»)
«Лучший кантри-альбом» Миранда Ламберт — Wildcard
«Лучший американа-альбом» Сара Ярош — World on the Ground («Мир на земле»)
«Лучший латинский поп или урбан-альбом» Bad Bunny — YHLQMDLG
«Лучший фолк-альбом» Джиллиан Уэлч и Дэвид Роулингс — «All the Good Times» («Все хорошие времена»)
«Лучший комедийный альбом» Тиффани Хаддиш — «Black Mitzvah»
«Лучший альбом-саундтрек к фильму, телевидению или другому визуальному представлению» Хильдур Гуонадоттир — Joker»
«Лучшая песня, написанная для визуального представления» Билли Айлиш — No Time to Die («Нет времени умирать»)
«Лучший альбом, являющийся компиляционным саундтреком к фильму, телевидению или другому визуальному представления» Jojo Rabbit
«Лучший мировой музыкальный альбом» Burna Boy — Twice as Tall («В два раза выше»)
«Лучший музыкальный фильм» Линда Ронштадт — «Linda Ronstadt: The Sound of My Voice» («Линда Ронштадт: звук моего голоса»)
«Продюсер года, неклассический» Эндрю Ватт
Фото: picture-alliance.com
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