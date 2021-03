Объявлены победители премии «Грэмми» в 2021 году

Также жюри не смогло устоять перед дуэтом Леди Гага и Арианы Гранде (Rain on Me). Их песня стала лучшей в категории «Лучший дуэт/групповое исполнение поп-музыки».

Потерпевший крах в личной жизни с известной американской звездой Ким Кардашьян Канье Уэст победил в номинации «Лучший современный христианский альбом» (Jesus is King — «Иисус — царь»).

С полным списком победителей вы можете ознакомиться ниже:

«Лучший рэп-альбом» Nas — King’s Disease («Болезнь короля»)

«Лучший поп-альбом» Дуа Липа — Future Nostalgia («Ностальгия по будущему»)

«Лучшее рок-исполнение» Фиона Эппл — Shameika («Шамейка»)

«Лучший рок-альбом» The Strokes — The New Abnormal («Новое ненормальное»)

«Лучший альтернативный альбом» Фиона Эппл — Fetch the Bolt Cutters

«Лучший танцевальный/электронный альбом» Kaytranada — Bubba

«Лучший прогрессивный R&B-альбом» Thundercat — It Is What It Is