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Объявлен рейтинг самых сексуальных женщин России — первое место заняла актриса Любовь Аксенова

Мужской журнал Maxim ежегодно публикует список 100 самых сексуальных женщин России. На сайте формируется два рейтинга, один из которых основывается на результатах голосования специально отобранных членов жюри, а второй определяют читатели журнала.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Аксенова

Фото: Instagram @im_lyubovaksenova

Звезда сериалов «Бывшие» и «Настя, соберись!» Любовь Аксенова уже второй год подряд занимает лидирующую позицию в рейтинге. Свой выбор в пользу актрисы сделали члены жюри журнала Maxim. Ранее такой же рекорд принадлежал модели Ирине Шейк и певице Вере Брежневой.

Читатели журнала мнение жюри не поддержали и сочли самой сексуальной другую женщину — ею стала солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева, которой в голосовании специалистов досталось аж 38 место. Аксенова же в читательском голосовании от своего лидерства далеко не ушла и спустилась лишь на одну строчку.

Члены жюри распределили следующие места таким образом: вторая позиция досталось звезде шоу «Однажды в России» Яне Кошкиной, а третью заняла топ-модель Ирина Шейк — они обе в этом году поднялись на одну строчку в отличие от предыдущего, четвертой стала экс-возлюбленная Егора Крида Вики Одинцова и лидирующую пятерку замкнула исполнительница хита «Не модные» Елена Темникова. Одинцовой и Темниковой удалось продвинуться с прошлого года на две строчки вперед.

Фото: Instagram, Global Look press

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