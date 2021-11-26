Объявлен рейтинг самых сексуальных женщин России — первое место заняла актриса Любовь Аксенова

Звезда сериалов «Бывшие» и «Настя, соберись!» Любовь Аксенова уже второй год подряд занимает лидирующую позицию в рейтинге. Свой выбор в пользу актрисы сделали члены жюри журнала Maxim. Ранее такой же рекорд принадлежал модели Ирине Шейк и певице Вере Брежневой.

Читатели журнала мнение жюри не поддержали и сочли самой сексуальной другую женщину — ею стала солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева, которой в голосовании специалистов досталось аж 38 место. Аксенова же в читательском голосовании от своего лидерства далеко не ушла и спустилась лишь на одну строчку.

Члены жюри распределили следующие места таким образом: вторая позиция досталось звезде шоу «Однажды в России» Яне Кошкиной, а третью заняла топ-модель Ирина Шейк — они обе в этом году поднялись на одну строчку в отличие от предыдущего, четвертой стала экс-возлюбленная Егора Крида Вики Одинцова и лидирующую пятерку замкнула исполнительница хита «Не модные» Елена Темникова. Одинцовой и Темниковой удалось продвинуться с прошлого года на две строчки вперед.