Популярная певица стала мамой чуть меньше трех месяцев назад и уже вернулась к активной творческой деятельности.

В минувшем году в семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова произошло радостное событие: артисты стали родителями девочки, появившейся на свет в середине октября. Несмотря на столь долгожданное появление ребенка, спустя месяц после его рождения молодая мама сообщила о выходе из декрета. А сегодня певица порадовала своих подписчиков, опубликовав фотографию для обложки нового выпуска журнала модного бренда натуральной косметики: «Первая обложечка после родов))) нравится она мне)!!»

«Юлечка,любимая,ну вы прелесть!Еще краше,еще нежнее)!!!», «Юля,вы настоящая,позитивная,мудрая,чистая,искриняя. Вы свет и добро», «Юля, ты всегда была великолепной девушкой,а после родов стала еще притягательнее что ли...👌», «Материнство придает девушкам красоту, нежность, счастье...... вы сейчас нереально шикарная!», «Юлечка вы были красоткой!!! А после рождения дочурки стали невероятно милой , красивой и любящей мамочкой !!! Не все так меняются )))Дай Бог здоровья и счастья малышке и всей вашей семье !!!», «Очень красивая, загадочная, волшебная, милая», «Это потому что Мама», «По Вам сразу видно, что Вы мама. Глаза наполнены любовью и нежностью. 😍», «Юля,глаза женщины после родов наполняются чем то особенным.Ваш взгляд именно такой,наполненный смыслом,глубокиммм смыслом)», — отметили в комментариях восхищенные подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: instagram