Общение на английском и не только: Собчак заплатит за элитную школу сына 2,5 млн рублей в год

Сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана в ноябре исполнится шесть лет. Но телеведущая в начале учебного года уже готова отдать ребенка в школу, рассказал дед мальчика Эммануил Виторган в ток-шоу «Ты не поверишь».

Ранее Ксения заявляла, что старается максимально подготовить мальчика к поступлению в престижное заведение, чтобы в будущем у него была возможность поступить в один из лучших вузов мира.

Эммануил Виторган уверен, что Платон растет не по годам развитым, культурным и образованным ребенком, поэтому быстро втянется в образовательный процесс.

«Он давно учит иностранные языки, ест только ножом и вилкой. Наши дети не такие. Надеюсь, что его ничто не испортит», — рассказал народный артист.

Ксения Собчак уже выбрала частную школу, обучение в которой стоит — 2,5 млн рублей. Мальчик уже ходит на подготовительные занятия. Педагоги общаются с детьми исключительно на английском языке.

В учебных заведениях подобного ранга дети также начинают изучать информатику, но школьная программа включает и обучение по художественным направлениям.