Образцова в кружевном платье, Брик в скромном наряде и другие звезды на премьере фильма «Француз»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Картину зрителям представили сам режиссер и исполнители главных ролей — прима Большого театра Евгения Образцова и актер Антон Риваль. Первыми фильм оценили Евгения Брик, Андрей Звягинцев с супругой Анной, Виктор Добронравов с женой, Ирина Розанова, Александр Панкратов-Черный, Анатолий Чубайс и многие другие.
По сюжету, в 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей — не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х.
Фильм «Француз» уже вышел в российский прокат. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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