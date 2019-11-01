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Образцова в кружевном платье, Брик в скромном наряде и другие звезды на премьере фильма «Француз»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Евгения Образова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера черно-белой исторической драмы «Француз» режиссера Андрея Смирнова.

Картину зрителям представили сам режиссер и исполнители главных ролей — прима Большого театра Евгения Образцова и актер Антон Риваль. Первыми фильм оценили Евгения Брик, Андрей Звягинцев с супругой Анной, Виктор Добронравов с женой, Ирина Розанова, Александр Панкратов-Черный, Анатолий Чубайс и многие другие.

По сюжету, в 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей — не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х.

Фильм «Француз» уже вышел в российский прокат. Купить билеты можно здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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