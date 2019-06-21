«Обожаю секретных мужчин»: Анна Седокова порадовалась огромному букету от тайного поклонника

Анна Седокова недавно призналась, что ей не хватает любви и внимания. «Мне бы хотелось, чтобы меня любили именно так. Решительно. Настойчиво», - рассказала певица в социальной сети.
А 21 июня Анна поделилась с подписчиками радостью: она получила огромный букет роз от тайного поклонника. Фото с цветами она разместила в соцсети.
«Обожаю утренние сюрпризы, но и вечерние люблю. Обожаю тайных секретных поклонников и мужчин, которые дарят цветы . По букету всегда ясно, какой у мужчины размер . Личности ) И масштаб. И те, кто там что-то говорит про то , что цветы никогда не дарю, это фигня и они вянут. Это у вас там что-то вянет , а у тех, кто дарит девочкам цветы, всегда цветет», - написала артистка (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Ахахах этот пост сделал мое утро)))) спасибо»,
«Букет мощный. Как и размер. Личности»,
«Можно мне тоже пару тайных поклонников, чтобы муж взбодрился», - последовали комментарии под постом.
Однако, судя по публикациям Анны Седоковой в Instagram, большие букеты ей дарят регулярно.
Напомним, у Анны есть трое детей от разных мужчин, но ни с одним из них отношения не длились долго.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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