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«Обожаю секретных мужчин»: Анна Седокова порадовалась огромному букету от тайного поклонника

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Седокова

Фото: Instagram
Она сразу же сделала фотографию с бессчетным количеством роз.

Анна Седокова недавно призналась, что ей не хватает любви и внимания. «Мне бы хотелось, чтобы меня любили именно так. Решительно. Настойчиво», - рассказала певица в социальной сети.

А 21 июня Анна поделилась с подписчиками радостью: она получила огромный букет роз от тайного поклонника. Фото с цветами она разместила в соцсети.

«Обожаю утренние сюрпризы, но и вечерние люблю. Обожаю тайных секретных поклонников и мужчин, которые дарят цветы . По букету всегда ясно, какой у мужчины размер . Личности ) И масштаб. И те, кто там что-то говорит про то , что цветы никогда не дарю, это фигня и они вянут. Это у вас там что-то вянет , а у тех, кто дарит девочкам цветы, всегда цветет», - написала артистка (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Анна в купальнике на мотоцикле

«Ахахах этот пост сделал мое утро)))) спасибо»,

«Букет мощный. Как и размер. Личности»,

«Можно мне тоже пару тайных поклонников, чтобы муж взбодрился», - последовали комментарии под постом.

Сын Анны Седоковой

Однако, судя по публикациям Анны Седоковой в Instagram, большие букеты ей дарят регулярно.

Напомним, у Анны есть трое детей от разных мужчин, но ни с одним из них отношения не длились долго.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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