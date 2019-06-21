«Обожаю секретных мужчин»: Анна Седокова порадовалась огромному букету от тайного поклонника

Анна Седокова недавно призналась, что ей не хватает любви и внимания. «Мне бы хотелось, чтобы меня любили именно так. Решительно. Настойчиво», - рассказала певица в социальной сети.

А 21 июня Анна поделилась с подписчиками радостью: она получила огромный букет роз от тайного поклонника. Фото с цветами она разместила в соцсети.