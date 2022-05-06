Обошла Баскова и Киркорова: продюсер раскрыл гонорары Пугачевой

Ни для кого уже давно не секрет, что многие знаменитости, в том числе и российские, получают свои доходы от частных выступлений. На закрытых мероприятиях они получают в разы больше, чем им предлагают за публичные выступления. Список самых востребованных и дорогих возглавляют Николай Басков с Филиппом Киркоровым, однако даже им не светят доходы Примадонны. Если сложить их доходы, то получится как раз та сумма, которую платят 73-летней исполнительнице за выступление.

«Гонорар Николая Баскова составляет от 70 до 100 тысяч евро. Доход Филиппа Киркорова примерно такой же, в зависимости от того, к кому они едут. Если говорить об Алле Борисовне, то сумма ее гонорара начинает от 200 и может доходить до 500 тысяч евро», — раскрыл стоимость выходов супруги Галкина музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров в беседе с порталом Day.ru.